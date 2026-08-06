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В FIFPRO заявили, что глава ФИФА Инфантино злоупотребляет полномочиями

В FIFPRO заявили, что глава ФИФА Инфантино злоупотребляет полномочиями
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Всемирный профсоюз игроков (FIFPRO) выпустил заявление, в котором выразил мнение, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино злоупотребляет президентскими полномочиями.

Ранее стало известно о желании Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, однако позднее он отказался от этого проекта из-за критики со стороны футбольного сообщества. На фоне этого руководство ФИФА провело экстренную встречу в Марокко с участием главы федерации и членов правления. Также организация направила извинения своим членам за допущенные ошибки.

«План, способный навсегда изменить структуру собственности и управления чемпионатом мира по футболу, а также коммерциализировать соревнования, которые создавали целые поколения игроков, был разработан втайне, обсуждался за закрытыми дверями и был почти согласован до того, как совет ФИФА, ассоциации-члены, игроки и признанные заинтересованные стороны в футболе узнали о его существовании. Это не просто управленческая ошибка. Это вопиющее злоупотребление президентскими полномочиями», — говорится в заявлении.

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