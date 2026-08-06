Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор договорился о новом контракте с мадридским «Реалом». Контракт рассчитан до лета 2032 года.

Фото: «Реал» Мадрид

«Винисиус Жуниор присоединился к «Реалу» в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За восемь сезонов в клубе он сыграл 375 матчей, забил 128 голов и выиграл 14 титулов: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, три титула Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Его вклад во все эти титулы был решающим благодаря его игре, голевым передачам и голам, в том числе тем, которые он забил в двух последних финалах Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор стал одним из важнейших игроков в один из самых успешных периодов в истории клуба», — сообщает официальный сайт «Реала».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.