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Канчельскис: руководители «Спартака» приобрели Даку — им и отвечать за его поведение

Канчельскис: руководители «Спартака» приобрели Даку — им и отвечать за его поведение
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации вокруг нападающего Мирлинда Даку и его поведении. Сегодня, 6 августа, «Спартак» официально объявил о трансфере албанца из казанского «Рубина». Форвард заключил трёхлетний контракт с красно-белыми.

«В футбол играют футболисты. Не слышал того, что кричал Даку на чемпионате Европы в адрес Сербии. Если он действительно так себя вёл, то это некрасиво. Есть руководители «Спартака», они этого футболиста приобрели и пригласили — им и отвечать за поведение Даку. Против него клуб может применить санкции, если сочтёт нужным. Мне как тренеру нужен футболист. Если у игрока неправильное воспитание, то это зависит от руководителей клуба. Надо задать вопросы им. Не могу критиковать или защищать этого футболиста. Но в моей команде такого не будет никогда», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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