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Винисиус: восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид

Винисиус: восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид
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Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался после продления контракта с испанской командой. Новое соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2032 года.

«Восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальных сетях.

Помимо этого, вингер опубликовал пост о продлении контракта в своём аккаунте в соцсетях. Ранее он удалил все упоминания «Реала» со страницы.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.

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