«Это хороший вызов для нас». Тренер «Баварии» — о предстоящем матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Астон Виллой». Встреча пройдёт 7 августа на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

«Астон Вилла» — сильная команда с очень хорошим тренером. У них большой состав, на поле выйдет немало талантливых игроков. Они уже провели больше товарищеских матчей, чем мы, но для нас это хороший вызов. В этой игре мы многое узнаем о физической готовности нашей команды. Для нас это будет хороший матч», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 65 очков и заняла четвёртое место. Также бирмингемская команда выиграла Лигу Европы. По результатам прошедшего сезона чемпионата Германии «Бавария» заработала 89 очков и расположилась на первой строчке. Мюнхенский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.