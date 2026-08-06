Экс-тренер «Спартака» Каррера: никогда не бросал ничего в игрока, отрывался на переводчике

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, на что он способен в раздевалке, чтобы завести команду.

— Фергюсон бросил бутсы. Каррера может бросить стаканом в раздевалке, фишкой, которая на макете, чтобы завести кого-то?

— Что-то я делал, но никогда не бросал ничего в игрока. Я бросал в стену. Часто я отрывался на своём переводчике Артёме. Один раз даже взял его за горло, чтобы показать игрокам, как они должны себя вести на поле.

— Никто не выскочил защищать его?

— Нет, никто. В те действительно особенные моменты я всегда немного опасен. На поверхности только эмоции. Разумеется, чтобы зарядить команду, — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.