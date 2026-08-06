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Монако — Хетафе, результат матча 6 августа 2026, счет 1:0, товарищеский матч

«Монако» обыграл «Хетафе» в товарищеском матче, Головин — без результативных действий
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Монако» из французской Лиги 1 и испанский «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
06 августа 2026, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе, Испания
1:0 Бруннер – 65'    
Удаления: Мависса – 78' / нет

Единственный гол в матче забил нападающий «Монако» Парис Бруннер на 65-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. На 78-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Кристиан Мависса.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 71 минуту и не отметился результативными действиями.

«Монако» завершил сезон-2025/2026 в Лиге 1 на седьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 34 матчах. Победителем французского чемпионата в минувшем сезоне стал «Пари Сен-Жермен» с 76 очками.

В чемпионате Испании «Хетафе» занял седьмое место, заработав 51 очко в 38 играх. Победителем Ла Лиги в сезоне-2025/2026 стала «Барселона», набравшая 94 очка.

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