«Монако» обыграл «Хетафе» в товарищеском матче, Головин — без результативных действий

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Монако» из французской Лиги 1 и испанский «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил нападающий «Монако» Парис Бруннер на 65-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. На 78-й минуте монегаски остались в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Кристиан Мависса.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 71 минуту и не отметился результативными действиями.

«Монако» завершил сезон-2025/2026 в Лиге 1 на седьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 34 матчах. Победителем французского чемпионата в минувшем сезоне стал «Пари Сен-Жермен» с 76 очками.

В чемпионате Испании «Хетафе» занял седьмое место, заработав 51 очко в 38 играх. Победителем Ла Лиги в сезоне-2025/2026 стала «Барселона», набравшая 94 очка.