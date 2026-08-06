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Трансфер Родри обойдётся «Барселоне» примерно в € 60 млн — AS

Трансфер Родри обойдётся «Барселоне» примерно в € 60 млн — AS
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Переход полузащитника «Манчестер Сити» Родри обойдётся «Барселоне» примерно в € 60 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 30-летний футболист подпишет четырёхлетний контракт с зарплатой около € 30 млн за сезон до вычета налогов. Ранее сообщалось, что игрок согласовал финансовые условия договора с каталонским клубом.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2027 года. Полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. В финале турнира сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 д. вр.

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