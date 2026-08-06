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Джеймс Траффорд перешёл из «Ман Сити» в «Лидс» за рекордную сумму для английского вратаря

Джеймс Траффорд перешёл из «Ман Сити» в «Лидс» за рекордную сумму для английского вратаря
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Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд официально перешёл в «Лидс Юнайтед», сообщает пресс-служба команды из Лидса в соцсети.

По данным СМИ, сумма трансфера составила около £ 40 млн (€ 47 млн) — это рекордная выплата за английского вратаря.

Джеймс Траффорд — воспитанник «Манчестер Сити». На взрослом уровне он выступал за «Аккрингтон Стэнли», «Болтон» и «Бёрнли», а в 2025 году вернулся в состав «горожан». В прошлом клубном сезоне Траффорд провёл 17 матчей, в восьми из них сохранив ворота в неприкосновенности.

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» занял 14‑е место в турнирной таблице английской Премьер‑лиги.

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