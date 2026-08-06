15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» подписал колумбийского полузащитника Кристиана Ороско

«Манчестер Юнайтед» подписал колумбийского полузащитника Кристиана Ороско
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с колумбийским полузащитником Кристианом Ороско. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

18-летний футболист является воспитанником академии «Рохо». В прошлом сезоне Ороско успел провести пять матчей за основной состав «Форталесы» из высшего дивизиона чемпионата Колумбии, а также регулярно вызывался в юношескую сборную Колумбии U17.

Отмечается, что на первом этапе адаптации в Англии колумбиец будет заниматься в академии «Манчестер Юнайтед». В клубе создадут все условия, чтобы помочь полузащитнику комфортно интегрироваться перед постепенным привлечением к работе с первой командой.

Материалы по теме
«Фенербахче» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» — TF
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android