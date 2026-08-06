«Манчестер Юнайтед» подписал колумбийского полузащитника Кристиана Ороско

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с колумбийским полузащитником Кристианом Ороско. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

18-летний футболист является воспитанником академии «Рохо». В прошлом сезоне Ороско успел провести пять матчей за основной состав «Форталесы» из высшего дивизиона чемпионата Колумбии, а также регулярно вызывался в юношескую сборную Колумбии U17.

Отмечается, что на первом этапе адаптации в Англии колумбиец будет заниматься в академии «Манчестер Юнайтед». В клубе создадут все условия, чтобы помочь полузащитнику комфортно интегрироваться перед постепенным привлечением к работе с первой командой.