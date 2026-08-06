Магнес Аклиуш опубликовал прощальное послание в адрес «Монако» после перехода в «ПСЖ»

Полузащитник Магнес Аклиуш, перешедший из «Монако» в «Пари Сен‑Жермен», трогательно попрощался с клубом, в котором провёл восемь лет. Сегодня, 6 августа, «ПСЖ» объявил о трансфере хавбека. Контракт с футболистом рассчитан до 2031 года.

«Дорогие «Монако» и жители Монако!

Я приехал сюда ещё подростком, с единственной мыслью — стать футболистом. Спустя восемь лет я уезжаю, имея гораздо больше, чем мог когда‑либо мечтать. Когда я приехал, моя семья осталась далеко — в таком возрасте это непросто. Клуб взял заботу на себя и стал для меня второй семьёй: давал жильё, кормил, обучал, направлял, поддерживал. Он научил меня профессии, но главное — помог стать мужчиной.

Все эти годы я старался отплатить за всё, что мне дали, единственным известным мне способом — упорным трудом. На каждой тренировке, в каждом матче, всякий раз, когда мне выпадала честь представлять этот клуб. В таком клубе, как «Монако», каждая ступень даётся трудом — среди множества талантливых молодых игроков.

От молодёжных команд до основного состава — не было ни дня, когда я надевал эту футболку и не ощущал всей её значимости. Именно благодаря «Монако» я попал в сборную Франции, участвовал в Олимпийских играх и чемпионате мира. Клуб поверил в меня ещё до того, как я чего‑то добился, — я никогда этого не забуду. Надеюсь, что на поле я отдал вам хотя бы часть того, что получил, и подарил несколько вечеров и эмоций, которые останутся в вашей памяти.

Сегодня я говорю не «прощайте», а «спасибо». Спасибо клубу. Спасибо всем наставникам, которые участвовали в моём становлении. Спасибо всем, кто был рядом эти восемь лет, — и тем, кого видят все, и тем, кто оставался за кулисами.

Спасибо вам, болельщики, за поддержку и терпение. Без «Монако» я не стал бы тем, кем являюсь сегодня. До скорой встречи!» — написал Аклиуш в соцсети.

Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.