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Даку рассказал о разговоре с Карседо о роли форварда в «Спартаке»

Даку рассказал о разговоре с Карседо о роли форварда в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал о разговоре с главным тренером московского клуба Хуаном Карлосом Карседо о роли форварда в команде.

— Обсуждали с Карседо, как изменятся твои функции на поле с переходом в «Спартак»?
— Конечно, мы об этом говорили. Разница по сравнению с «Рубином» будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке. И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех.

— Когда-нибудь играл в командах с такой атакующей философией?
— Если честно, нет. С такой философией, с такими игроками в атакующей линии ещё не было опыта, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

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