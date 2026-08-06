Даку рассказал о разговоре с Карседо о роли форварда в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку рассказал о разговоре с главным тренером московского клуба Хуаном Карлосом Карседо о роли форварда в команде.

— Обсуждали с Карседо, как изменятся твои функции на поле с переходом в «Спартак»?

— Конечно, мы об этом говорили. Разница по сравнению с «Рубином» будет большая. В Казани мы много оборонялись. А теперь я буду в команде, которая из 90 минут 80 может проводить в атаке. И лично для меня это плюс. У меня как у форварда будет больше шансов отличиться. С таким сильным составом можно рассчитывать на большой успех.

— Когда-нибудь играл в командах с такой атакующей философией?

— Если честно, нет. С такой философией, с такими игроками в атакующей линии ещё не было опыта, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.