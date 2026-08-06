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Экс-тренер «Спартака» Каррера — о Зобнине: он отражает то, что я думаю о футболе

Экс-тренер «Спартака» Каррера — о Зобнине: он отражает то, что я думаю о футболе
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил полузащитника Романа Зобнина, назвав его воплощением своих представлений о футболе. Каррера работал в столичном клубе с июня 2016 года по октябрь 2018 года. В сезоне-2016/2017 «Спартак» завоевал чемпионский титул — впервые с 2001 года. Зобнин перешёл в московский «Спартак» 15 июня 2016 года.

«Если бы я мог, я бы всегда хотел видеть Зобнина в своей команде. Потому что он отражает именно то, что я думаю о футболе. Он серьёзный парень, всегда выкладывается на 100%. В тот сезон он играл на разных позициях: в центре поля, правым и левым защитником. Он был одним из основных игроков того «Спартака», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.

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