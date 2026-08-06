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«Торпедо» объявило о переносе матча с «Сочи» на 8 августа

«Торпедо» объявило о переносе матча с «Сочи» на 8 августа
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Матч 5-го тура Лиги Pari между «Торпедо» и «Сочи», который должен был состояться 7 августа в 20:00 мск, перенесён. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Игра пройдёт 8 августа на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 18:00 мск. Отмечается, что все ранее приобретённые билеты остаются действительными.

Россия — Лига Pari . 5-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о проблемах команды с вылетом в Москву на матч с «Торпедо» и выразил опасения, что команда не успеет добраться в столицу к игре.

В предыдущем туре «Сочи» уступил «Ленинградцу» (1:2), а «Торпедо» — тульскому «Арсеналу» (0:1). После четырёх туров южный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками, а московская команда располагается на шестой строчке, набрав семь очков.

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