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Мирлинд Даку высказался перед матчем «Спартака» и «Краснодара»

Мирлинд Даку высказался перед матчем «Спартака» и «Краснодара»
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Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Уже на этой неделе у нас домашний матч с «Краснодаром», почти следом — с «Зенитом».
— В 1-м туре этого сезона я забил «Краснодару». Он оставался единственным клубом, которому я не забивал в России. Теперь все знают это чувство, когда пропускают от меня. Надеюсь, я смогу успешно начать свой путь в «Спартаке». Очень хочу этого. Хочу помочь команде победить.

— Время начать огорчать всех по второму кругу.
— Точно! Надеюсь, травмы обойдут стороной и мы добьёмся большого успеха. Мне важно здорово начать здесь, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

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