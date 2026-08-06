Мирлинд Даку высказался перед матчем «Спартака» и «Краснодара»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 9 августа.

— Уже на этой неделе у нас домашний матч с «Краснодаром», почти следом — с «Зенитом».

— В 1-м туре этого сезона я забил «Краснодару». Он оставался единственным клубом, которому я не забивал в России. Теперь все знают это чувство, когда пропускают от меня. Надеюсь, я смогу успешно начать свой путь в «Спартаке». Очень хочу этого. Хочу помочь команде победить.

— Время начать огорчать всех по второму кругу.

— Точно! Надеюсь, травмы обойдут стороной и мы добьёмся большого успеха. Мне важно здорово начать здесь, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.