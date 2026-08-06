Владислав Радимов — о Даку: если начнёт забивать по 15 мячей, борьба за титул пойдёт

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Красно-белые 6 августа официально объявили о переходе нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Соглашение с 28-летним форвардом сборной Албании рассчитано на три года.

«Абсолютно точно «Спартаку» нужен был нападающий с гарантией гола. Если Даку начнёт забивать по 15 мячей за сезон, то борьба за чемпионство пойдёт», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Мирлинд Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года и провёл за казанцев 93 матча во всех турнирах, забив 38 мячей и сделав 13 голевых передач.