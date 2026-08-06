Защитник «Боруссии» Дортмунд Ян Коуто проведёт следующий сезон в аренде в «Комо»

Защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто проведёт сезон-2026/2027 в аренде в итальянском «Комо». Главный тренер команды Сеск Фабрегас высказался о новом игроке клуба.

«Ян — смелый и технически сильный игрок, который предоставляет нам различные варианты на правом фланге. Он любит играть в атаке, обладает большой энергией и хорошо вписывается в нашу игровую схему. Он ещё молод, но уже имеет важный опыт, и мы верим, что он сможет продолжать расти вместе с нами», — приводит слова Фабрегаса официальный сайт «Комо».

По итогам чемпионата Италии сезона-2025/2026 «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место, выйдя в Лигу чемпионов. Помимо команды Фабрегаса, в главный европейский турнир от Италии вышли «Интер», «Наполи» и «Рома».