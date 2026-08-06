В «Торпедо» прокомментировали перенос матча с «Сочи» из-за проблем с вылетом в Москву

Генеральный директор московского «Торпедо» Владимир Леонченко прокомментировали перенос матча 5-го тура Лиги Pari с «Сочи». Игра должна была состояться 7 августа в 20:00 мск, но пройдёт 8 августа в 18:00 мск.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва поддержал обращение ФК «Сочи» о переносе матча 5-го тура Лиги PARI в связи с объективными обстоятельствами, не позволившими команде соперника своевременно вылететь из Сочи в Москву.

Мы исходим из того, что подобные решения должны приниматься в интересах спортивного принципа, обеспечения равных условий для участников соревнований и с уважением к регламенту лиги. Убеждён, что именно такой подход отвечает духу игры и ценностям российского футбола», — сказал Леонченко.