Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 6 августа

Сегодня, 6 августа, прошли матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы на 6 августа:

КуПС (Финляндия) – «Университатя» Кр (Румыния) — 1:1;

«Маккаби» Т-А (Израиль) – ЦСКА С (Болгария) — 0:3;

«Ягеллония» (Польша) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1;

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Пафос» (Кипр) — 1:0;

«Градец-Кралове» (Чехия) – «Бешикташ» (Турция) — 0:1;

«Лех» П (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) — 1:0;

«Линкольн» (Гибралтар) – «Омония» (Кипр) — 1:1;

ПАОК (Греция) – «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1;

«Тун» (Швейцария) – «Викингур» Р (Исландия) — 3:0;

«Бенфика» (Португалия) – «Хартс» (Шотландия) — 6:1.

Встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/2027 пройдут с 4 по 13 августа. Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0 на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле, Турция.

В матче за Суперкубок УЕФА «Астон Вилла» сыграет с «ПСЖ» 12 августа.