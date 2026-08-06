Доверенное лицо агента Батракова раскрыл детали переговоров «Локомотива» и «Галатасарая»

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, раскрыл детали возможного трансфера россиянина в турецкий «Галатасарай».

— Алексей Батраков и «Галатасарай». Что сейчас происходит? На какой стадии находятся переговоры? Или сделка уже точно не состоится?

— Все сообщения о возможном трансфере появляются, как правило, в турецких СМИ. Наши журналисты все эти сообщения подхватывают. И со стороны выглядит так, что всё бурлит, кипит и сделка вот-вот состоится.

— А это не так?

— Всё очень просто. Чтобы убрать лишние разговоры и слухи, готов сообщить следующее. На сегодняшний день у «Локо» есть письмо от «Галатасарая» о намерениях вступить в переговоры по Батракову. То есть не было никакого трансферного предложения. Только письмо о намерениях, понимаете? На этом всё. А то, что там ещё пишут, — всего лишь домыслы журналистов и блогеров.

— Например, Fanatik утверждает: представители Батракова хотят получить € 7-8 млн в качестве комиссии за переход футболиста в «Галатасарай».

— Как вы себе это представляете? Это даже смешно комментировать. Люди, которые находятся внутри футбола, прекрасно понимают следующее. При довольно серьёзном трансфере запросить такую агентскую комиссию просто нереально! Даже смешно про это говорить. А наши журналисты берут и перепечатывают подобную информацию. Не совсем это профессионально, скажем так.

— А как «Локомотив» отреагировал на письмо турецкого клуба? Москвичи не горят желанием вступать в переговоры?

— У меня на сегодняшний день нет информации, что «Локомотив» как-то ответил. Мол, давайте пообщаемся или сделка невозможна. Пока в сухом остатке есть только письмо от «Галатасарая».

— Отступных для Турции в контракте Батракова нет?

— Это соответствует действительности. Здесь уже всё будет зависеть от договорённости между клубами.

— Какую сумму запросит «Локо»? Правда, что не меньше € 30 млн?

— Как я, который помогает Вадиму Шпинёву (агент Батракова. — Прим. «Чемпионата»), или тем более Вадим можем влиять на цену? Всё это в руках руководства «Локомотива». Это их прерогатива.

— Но это правда, что самому Алексею интересен турецкий вариант?

— «Галатасарай» — один из грандов турецкой Суперлиги. Его цель — не просто чемпионство, но и как минимум выход в плей-офф Лиги чемпионов. Очень большой клуб, у которого потрясающие болельщики. Шикарные условия, инфраструктура. Прекрасный город. Конечно, такой вариант был бы интересен, — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 28 млн.