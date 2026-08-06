15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонардо Бонуччи вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии

Леонардо Бонуччи вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии
Комментарии

Итальянская федерация футбола (FIGC) огласила новый состав тренерского штаба национальной команды. Напомним, ранее сборную Италии возглавил Роберто Манчини.

Заместителем главного тренера команды был назначен Альберто Боллини, а Леонардо Бонуччи, Антонио Гальярди и Массимо Маккароне стали его ассистентами. Также сообщается, что чемпион мира 1982 года Габриэле Ориали вернулся на пост менеджера команды, который занимал с 2014 по 2023 год.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018-го по 2023-й. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций. Отметим, что итальянская команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом в США, Мексике и Канаде. Итальянцы пропустили уже третий ЧМ подряд.

Материалы по теме
Крах Италии. Такое назначение Манчини — приговор всей футбольной системе
Крах Италии. Такое назначение Манчини — приговор всей футбольной системе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android