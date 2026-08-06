Леонардо Бонуччи вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии

Итальянская федерация футбола (FIGC) огласила новый состав тренерского штаба национальной команды. Напомним, ранее сборную Италии возглавил Роберто Манчини.

Заместителем главного тренера команды был назначен Альберто Боллини, а Леонардо Бонуччи, Антонио Гальярди и Массимо Маккароне стали его ассистентами. Также сообщается, что чемпион мира 1982 года Габриэле Ориали вернулся на пост менеджера команды, который занимал с 2014 по 2023 год.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018-го по 2023-й. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций. Отметим, что итальянская команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом в США, Мексике и Канаде. Итальянцы пропустили уже третий ЧМ подряд.