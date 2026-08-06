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«Классный парень и серьёзный профессионал». Экс-тренер «Спартака» Каррера — о Джикии

«Классный парень и серьёзный профессионал». Экс-тренер «Спартака» Каррера — о Джикии
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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб. Джикия перешёл в московскую команду из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Каррера работал в столичном клубе с июня 2016 года по октябрь 2018 года. В сезоне-2016/2017 «Спартак» завоевал чемпионский титул — впервые с 2001 года.

«Мне предложили его в январе. Я посмотрел две-три нарезки и был приятно удивлён. Помимо того, что он хороший, качественный игрок, физически мощный, он ещё и классный парень, серьёзный профессионал. Когда мне его предложили, я сказал: «Да, я не против». Он приехал из «Амкара» и потихоньку влился в команду. Для него это был определённый прыжок — из «Амкара» в «Спартак». Команда его приняла, и со временем он стал одним из основных игроков», — сказал Каррера в видео на YouTube-канале Fonbet.

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