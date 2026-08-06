Переход Диоманде в «Реал» стал самым дорогим трансфером африканского футболиста в истории

Переход нападающего Яна Диоманде из «РБ Лейпциг» в мадридский «Реал», о котором было официально объявлено 6 августа, стал самым дорогим трансфером африканского футболиста в истории. Сумма трансфера в долларах составила 144 млн.

21-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара с большим отрывом возглавил данный рейтинг. Прежним рекордсменом оставался Николя Пепе, который в 2019 году перешёл из «Лилля» в «Арсенал» за $ 92 млн.

Третье место занимает трансфер Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» ($ 91 млн). Далее идут Омар Мармуш (из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити», $ 87 млн), Брайан Мбемо («Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед», $ 87 млн), ещё один переход Осимхена — из «Наполи» в «Галатасарай» ($ 87 млн), Антуан Семеньо («Борнмут» — «Манчестер Сити», $ 83 млн), Ашраф Хакими («Интер» — «ПСЖ», $ 78 млн), Рияд Марез («Лестер» — «Манчестер Сити», $ 78 млн).

Замыкают топ-10 Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Тоттенхэм», $ 74 млн) и Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд — «Арсенал», $ 74 млн).