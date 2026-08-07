«На бумаге хороший трансфер». Александр Гришин — о переходе Даку из «Рубина» в «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в московский «Спартак». 6 августа клуб из столицы объявил о переходе Даку, который подписал контракт на три года. В «Спартаке» 28-летний форвард сборной Албании будет выступать под номером 19.

«На бумаге хороший трансфер. Даку — сильный футболист. Он уже доказал свой уровень в чемпионате России, забивая в каждом сезоне. Практически в одиночку тащил «Рубин» в атаке. Поэтому это очень хороший трансфер. Но как Даку заиграет в «Спартаке», никто не знает», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Форвард начал свою карьеру в «Рубине» с лета 2023 года. За время выступления в казанском клубе он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, забив 38 голов и сделав 13 результативных передач.