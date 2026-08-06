«У нас есть потери, но карты раскрывать не будем». Талалаев — перед матчем с «Крыльями»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в субботу, 8 августа, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«У нас есть потери, но пока карты раскрывать не будем — речь о паре футболистов. Цена за очки сейчас очень высокая. Мы обыграли «Динамо» (2:1), но какой ценой это нам далось… Один игрок выбыл на 20 дней, второй — на неделю. Зрители этого не замечают, а мы вынуждены корректировать состав. Ребята должны лечиться, восстанавливаться, а потом снова набирать форму», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».