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«Милан» не продал Леау «Галатасараю» за € 35 млн, итальянцы хотят € 50 млн — Сабунджуоглу

«Милан» не продал Леау «Галатасараю» за € 35 млн, итальянцы хотят € 50 млн — Сабунджуоглу
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«Милан» отклонил предложение «Галатасарая» по трансферу вингера Рафаэла Леау, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

По информации источника, турецкий клуб предлагал € 35 млн за трансфер игрока сборной Португалии, но итальянцы ответили отказом. «Россонери» снова потребовали € 50 млн за футболиста.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу 27-летнего португальца также ведёт «Фенербахче». Сам Леау, по слухам, предпочёл бы продолжить карьеру в Англии.

В минувшем сезоне Рафаэл принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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