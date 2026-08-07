Африканская конфедерация футбола поддержала ФИФА на фоне скандала с продажей прав на ЧМ

Африканская конфедерация футбола (КАФ) поддержала президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Маттиаса Графстрёма после заявления, в котором ФИФА принесла извинения за планы продать часть прав на чемпионат мира.

«КАФ приветствует и полностью поддерживает совместное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрёма. Мы продолжим работать над тем, чтобы африканский футбол вошёл в число лучших в мире, а также подтверждаем нашу приверженность мировым стандартам корпоративного управления, прозрачности и аудита.

Для нас, в Африке, соблюдение принципов надлежащего управления, законных процедур и прозрачности имеет ключевое значение и не подлежит обсуждению. Именно такого поведения мы ожидаем от наших правительств, бизнеса и других организаций. Таких же стандартов обязана придерживаться и КАФ…

Мы намерены и дальше тесно сотрудничать с ФИФА, её национальными ассоциациями, другими футбольными конфедерациями и всеми заинтересованными сторонами для защиты и соблюдения лучших мировых практик в сфере управления, законности процедур и прозрачности, а также способствовать развитию футбола во всём мире», – говорится в заявлении президента КАФ Патриса Мотсепе.

Помимо этого, исполнительный комитет КАФ единогласно подтвердил свою поддержку Инфантино и поблагодарил его «за помощь африканскому футболу на протяжении многих лет», а также за успешное проведение ЧМ-2026.