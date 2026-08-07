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«Ман Сити» хочет подписать Энцо Фернандеса, «Челси» не готов отпускать игрока — Ди Марцио

«Ман Сити» хочет подписать Энцо Фернандеса, «Челси» не готов отпускать игрока — Ди Марцио
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«Манчестер Сити» хочет подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в центр поля, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, полузащитник Родри, скорее всего, уйдёт из «Манчестер Сити» — клуб ждёт финального соглашения с «Барселоной». Поэтому «горожане» ищут нового полузащитника. Тренер Энцо Мареска хочет видеть в команде Энцо Фернандеса: раньше они работали вместе в «Челси» и хорошо понимали друг друга. Но сделка пока под вопросом: «Челси» не хочет отпускать Фернандеса — он важный игрок для клуба.

Энцо Фернандес выступает в составе лондонской команды с зимы 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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