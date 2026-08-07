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Гришин — о Батракове: переход в «Галатасарай» может стать трамплином в другие чемпионаты

Гришин — о Батракове: переход в «Галатасарай» может стать трамплином в другие чемпионаты
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай». Ранее турецкие СМИ сообщали, что 21‑летний игрок согласился на трансфер и клубы почти достигли договорённости, а предложение «Галатасарая» составило € 33 млн.

— «Галатасарай» — это правильный клуб для Батракова?
— Я так думаю, правильный. Если Лёша туда перейдёт, то это большой трамплин в другие европейские чемпионаты, потому что «Галатасарай» — хорошая команда.

«Галатасарай» хочет купить двух игроков, и в их числе есть Батраков. Разговоры — разговорами. Пока он не поставит подпись под контрактом и о переходе не объявят официально, всё это остаётся слухами. Потому что можно любого футболиста из нашего чемпионата отправить в любой клуб, неделю об этом говорить, и на этом всё закончится.

Но то, что Батраков — лидер «Локомотива», это уже ясно. И то, что он захочет уйти, наверное, тоже понятно, потому что уходит Карпукас, ушли другие футболисты. Соответственно, сильному футболисту играть в команде, которая только распродаёт игроков, никого не покупает и не ставит перед собой никаких задач, наверное, неинтересно, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он провёл 82 матча, забил 33 мяча и сделал 23 результативные передачи.

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