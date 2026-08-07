Форвард «Спартака» Мирлинд Даку ответил на вопрос, кто является лучшим нападающим в мире на данный момент.

— А кто лучший нападающий в сегодняшнем футболе?

— Лучший сегодня? Если выбирать с учётом всех параметров, то для меня номер один — Гарри Кейн, — приводит слова Даку официальный сайт красно-белых.

На чемпионате мира — 2026 Кейн провёл семь матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. За «Баварию» 32-летний англичанин сыграл 51 матч во всех турнирах и набрал 51+7 по «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.