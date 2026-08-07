15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» разочарован решением Винисиуса продлить контракт с «Реалом» — TEAMtalk

«Арсенал» разочарован решением Винисиуса продлить контракт с «Реалом» — TEAMtalk
Комментарии

«Арсенал» разочарован тем, что вингер Винисиус Жуниор останется в «Реале», сообщает TEAMtalk. 6 августа мадридский клуб объявил, что продлил контракт с футболистом до лета 2032 года.

«Конечно, это разочарование, но такой исход всегда рассматривался как возможный, а не как наиболее вероятный. Винисиус никогда не был единственным вариантом для нас. Работа над альтернативными кандидатурами велась на постоянной основе — и продолжается до сих пор», — сообщил представитель «Арсенала» TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» был готов выполнить финансовые условия Винисиуса и пытался убедить его перейти в АПЛ. Теперь клуб переключится на других кандидатов для левого фланга атаки. Среди них — Брэдли Баркола и Ибраим Мбайе из «ПСЖ», вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, а также Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.

Материалы по теме
Винисиус: восемь лет на «Бернабеу» — это так мало… Ещё шесть и навсегда, «Реал» Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android