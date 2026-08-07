«Арсенал» разочарован решением Винисиуса продлить контракт с «Реалом» — TEAMtalk

«Арсенал» разочарован тем, что вингер Винисиус Жуниор останется в «Реале», сообщает TEAMtalk. 6 августа мадридский клуб объявил, что продлил контракт с футболистом до лета 2032 года.

«Конечно, это разочарование, но такой исход всегда рассматривался как возможный, а не как наиболее вероятный. Винисиус никогда не был единственным вариантом для нас. Работа над альтернативными кандидатурами велась на постоянной основе — и продолжается до сих пор», — сообщил представитель «Арсенала» TEAMtalk.

По информации источника, «Арсенал» был готов выполнить финансовые условия Винисиуса и пытался убедить его перейти в АПЛ. Теперь клуб переключится на других кандидатов для левого фланга атаки. Среди них — Брэдли Баркола и Ибраим Мбайе из «ПСЖ», вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, а также Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В мадридский клуб футболист перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн. В минувшем сезоне он провёл 53 матча за «Реал», на его счету 22 гола и 14 результативных передач.