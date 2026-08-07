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«Галатасарай» подал жалобы в прокуратуру Стамбула на пользователей социальных сетей

«Галатасарай» подал жалобы в прокуратуру Стамбула на пользователей социальных сетей
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«Галатасарай» подал уголовные жалобы в прокуратуру Стамбула на пользователей социальной сети Х и Instagram*.

«Мы продолжаем решительно осуществлять наши законные права в отношении заявлений и акций, направленных против нашего клуба, руководителей, спортсменов и миллионов наших болельщиков, которые содержат разжигание ненависти и считаются способными нарушить общественный порядок.

В связи с этим в соответствии со статьями Уголовного кодекса Турции в прокуратуру Стамбула были поданы уголовные обвинения в отношении следующих лиц и их аккаунтов в социальных сетях (в посте перечисляются восемь никнеймов пользователей в соцсетях. — Прим. «Чемпионата»).

В целях надлежащего информирования общественности мы хотели бы особо отметить, что уголовные обвинения, поданные футбольным клубом «Галатасарай» за последние 10 дней, ограничиваются только лицами, упомянутыми выше. Кроме этого, наш клуб не выдвигал никаких обвинений.

Мы впредь будем решительно поддерживать все необходимые правовые процессы в соответствии с принципами правового государства», — говорится в заявлении «Галатасарая» в социальной сети Х.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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