Конкурент Сафонова в «ПСЖ» Шевалье принял решение о своём будущем — источник

Французский вратарь Люка Шевалье принял решение остаться в «ПСЖ» и побороться за место основного голкипера, несмотря на интерес клуба к усилению этой позиции. Об этом сообщает Sports.fr со ссылкой на журналиста L'Équipe Лоика Танзи.

По информации источника, 24-летний голкипер принял такое решение после беседы с руководством парижского клуба и главным тренером Луисом Энрике. Отмечается, что Шевалье намерен вернуть себе статус первого номера команды, который ранее уступил российскому вратарю Матвею Сафонову.

Также сообщается, что возможный переход японского голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки не повлиял на позицию Шевалье. Более того, по данным Танзи, после завершения трансфера японец, вероятнее всего, будет отправлен в аренду, а не останется в составе «ПСЖ».