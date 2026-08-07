«Фламенго» столкнулся с препятствием в переговорах с «Зенитом» по Луису Энрике — ESPN

«Фламенго» столкнулся с серьёзным препятствием в переговорах по трансферу нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает ESPN.

По информации источника, петербургский клуб готов рассмотреть продажу 25-летнего бразильца, однако настаивает на единовременной выплате всей суммы трансфера, тогда как «Фламенго» рассчитывает оформить сделку с рассрочкой платежа.

Отмечается, что официальное предложение в «Зенит» пока не поступило. При этом бразильский клуб уже дал понять, что готов заплатить € 35 млн, из которых € 30 млн составит фиксированная сумма, а ещё € 5 млн — бонусы. Выплаты планируется разбить на несколько частей.

В свою очередь, «Зенит», который летом прошлого года приобрёл Луиса Энрике у «Ботафого» за € 33 млн, намерен вернуть вложенные средства аналогичным образом — единовременным платежом. По данным ESPN, если речь идёт о рассрочке, российский клуб рассчитывает получить за футболиста более € 40 млн.

При этом переговоры между представителями Луиса Энрике и «Фламенго» проходят в позитивном ключе, отмечает источник.