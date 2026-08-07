Смолов рассказал, как пережил незабитый пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминаниями о незабитом пенальти в четвертьфинальном матче домашнего чемпионата мира 2018 года с Хорватией.

«Когда растерянный, когда у меня literally (буквально) трясутся коленки, я не понимаю, чего делать, принимается самое плохое решение. Я сам себя спрашиваю: почему я не мог пробить на силу? Даже не забить, а пробить на силу. Нет ответа.

Мне кажется, даже больше критиковали именно за само исполнение, что именно так решил ударить. На самом деле, если бы у меня не дрожали коленки, я бы пробил нормально. Я так забивал, я так бил.

Первая реакция? Какой-то пространственный вакуум, что ли. Экзистенциальная противофаза — есть такой термин. Хочется, чтобы какое-то осознание или мысль появилась, но её нет. Ты понимаешь, что произошло что-то непоправимое, отмотать это не можешь и пытаешься во внешнем мире найти какую-то точку опоры, за которую тебе можно зацепиться, чтобы чуть в себя прийти хотя бы. У меня точка опора была родители на трибуне.

А потом я сидел на поле, начал сразу анализ проводить: что я сделал в своей жизни, что сейчас оказался в этой точке. По-футбольному, по-человечески. Где я неправильно отнёсся к делу, где не потренировался на 100%, что я сделал не так, что меня привело сюда. Я всё равно считаю, если ты действительно на 100% относишься к спорту, к своей профессии в каждую минуту, в каждую секунду должным образом, то всё равно она тебя благодарит и ты, наверное, не оказываешься (в такой ситуации).

Эта ситуация сделала меня как человека лучше, но как спортсмена — хуже. Потому что это была отправная точка, там, где я понял, что уже вряд ли уеду в хорошую европейскую команду, хотя у меня до этого момента были переговоры с классными клубами и была возможность перейти туда. Очень много анализа, очень много всего в голове, сложный период, депрессия была», — сказал Смолов на канале Smol Talk.