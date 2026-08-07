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Родри дал согласие на переход в «Барселону» — источник

Родри дал согласие на переход в «Барселону» — источник
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«Барселона» получила согласие Родри и готовит предложение «Манчестер Сити» по переходу полузащитника, сообщает Cadena Ser.

Чемпион мира пообщался с тренером «Барселоны» Ханс-Дитер Фликом, после чего «Барселона» рассчитывает в ближайшее время направить официальное предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Родри.

Как сообщает источник, каталонский клуб хочет как можно скорее оформить переход 29-летнего испанца и уже получил его согласие на трансфер. Ранее «Барселона» подготовила около € 50 млн для проведения сделки, однако главным условием было решение самого футболиста.

После разговора с Фликом Родри дал понять, что готов перейти в «Барселону». Теперь клубу предстоит согласовать условия как с игроком, так и с «Манчестер Сити».

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Контракт футболиста с клубом истекает летом 2027 года.

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