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Главный тренер киевского «Динамо» высказался о победе над «Карабахом» в Лиге конференций

Главный тренер киевского «Динамо» высказался о победе над «Карабахом» в Лиге конференций
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с азербайджанским «Карабахом», который завершился победой украинцев со счётом 1:0.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Пономаренко – 10'    
Удаления: нет / Макрецкис – 90+1'

— За счёт чего, на ваш взгляд, «Динамо» сегодня победило?
— За счёт характера, за счёт того, что сегодня на поле была настоящая команда. Именно это и принесло результат.

— Сегодня команда действовала организованно. На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что были сделаны определённые выводы. Это больше психологический фактор или тактическая перестройка? Или сработало всё в комплексе?
— Ещё Валерий Лобановский говорил, что команда строится примерно два года. Я сейчас говорю не о себе, а об общеизвестном принципе. К нам вернулось много футболистов из аренды, мы ищем новые взаимодействия, новые сочетания игроков, отрабатываем различные варианты игры.

Сегодня, как вы видели, мы провели небольшую ротацию, и план на матч, который готовили, сработал. С помощью замен хотели усилить игру и повысить её качество. Мы создавали моменты, хорошо выходили из-под прессинга после отбора мяча, успешно перестраивались после потери, применяли контрпрессинг. Могли забить ещё, но, к сожалению, не реализовали свои возможности, — приводит слова Костюка пресс-служба киевского «Динамо».

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 13 августа.

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