Тренер «Карабаха» Гурбанов объяснил поражение от киевского «Динамо» в Лиге конференций

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвёл итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с киевским «Динамо». Встреча завершилась победой украинского клуба со счётом 1:0.

«Нам противостояла команда, которая очень хорошо обороняется и быстро переходит в контратаки. Нам нужно было добавить в скорости. Возможно, погодные условия не позволили этого сделать, потому что было очень жарко. До ответного матча у нас есть пять-шесть дней. После возвращения в Баку мы проанализируем эту игру и начнём подготовку к ответной встрече», — приводит слова Гурбанова пресс-служба «Карабаха».

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 13 августа.