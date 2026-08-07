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Тренер «Карабаха» Гурбанов объяснил поражение от киевского «Динамо» в Лиге конференций

Тренер «Карабаха» Гурбанов объяснил поражение от киевского «Динамо» в Лиге конференций
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Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов подвёл итоги первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с киевским «Динамо». Встреча завершилась победой украинского клуба со счётом 1:0.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Пономаренко – 10'    
Удаления: нет / Макрецкис – 90+1'

«Нам противостояла команда, которая очень хорошо обороняется и быстро переходит в контратаки. Нам нужно было добавить в скорости. Возможно, погодные условия не позволили этого сделать, потому что было очень жарко. До ответного матча у нас есть пять-шесть дней. После возвращения в Баку мы проанализируем эту игру и начнём подготовку к ответной встрече», — приводит слова Гурбанова пресс-служба «Карабаха».

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 13 августа.

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