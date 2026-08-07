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«Для выездной игры неплохой результат». Тренер минского «Динамо» — о матче с «Брагой» в ЛК

«Для выездной игры неплохой результат». Тренер минского «Динамо» — о матче с «Брагой» в ЛК
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Главный тренер минского «Динамо» Александр Шагойко прокомментировал поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с португальской «Брагой» (0:1).

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Орта – 45'    

«Для выездной игры неплохой результат, но нет удовлетворения от того, как мы сыграли сегодня в атаке. Поэтому непонятные, двоякие ощущения. По классике сыграли первый матч. Раунд состоит из двух игр, поэтому будем готовиться ко второму», — сказал Шагойко на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч пройдёт 13 августа на стадионе «Берое» (Стара Загора, Болгария). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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