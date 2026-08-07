«Для выездной игры неплохой результат». Тренер минского «Динамо» — о матче с «Брагой» в ЛК

Главный тренер минского «Динамо» Александр Шагойко прокомментировал поражение в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с португальской «Брагой» (0:1).

«Для выездной игры неплохой результат, но нет удовлетворения от того, как мы сыграли сегодня в атаке. Поэтому непонятные, двоякие ощущения. По классике сыграли первый матч. Раунд состоит из двух игр, поэтому будем готовиться ко второму», — сказал Шагойко на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч пройдёт 13 августа на стадионе «Берое» (Стара Загора, Болгария). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.