Ассоциация футбола Аргентины поддержала Инфантино на фоне скандала с правами на ЧМ

Ассоциация футбола Аргентины выразила поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«От имени Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и её Исполнительного комитета обращаемся к Вам, уважаемый президент, а через Вас — к руководству ФИФА, чтобы выразить нашу поддержку работе, проведённой под Вашим руководством за последние 10 лет. Её главными направлениями стали развитие футбола во всём мире и укрепление институциональной структуры на основе чёткой, стабильной и прозрачной модели управления.

В связи с недавними событиями, которые получили широкую огласку, мы считаем необходимым отметить решение администрации отказаться от реализации проекта, который с самого начала вызвал в футбольном сообществе гораздо больше вопросов и неопределённости, чем уверенности.

В этой связи важно подчеркнуть признание допущенных в этом процессе ошибок и принесённые извинения, выраженные в обращении к 211 федерациям-членам ФИФА. Соблюдение принципов управления является фундаментальным элементом для укрепления отношений между ФИФА, её членами и конфедерациями.

Также, как мы уже отмечали ранее, под Вашим руководством ФИФА прошла глубокую трансформацию: организация стала более открытой для всех федераций-членов и конфедераций, а благодаря честному и прямому диалогу мы можем вместе продолжать развивать футбол на всех уровнях и во всех его направлениях.

С нашей точки зрения, эта трансформация была основана на прозрачной модели управления, уважении к уставным структурам и соблюдении демократических процедур — принципах, которые позволяют футбольной семье оставаться единой, сильной и продолжать работу над улучшениями как в спортивной, так и в институциональной сфере. Всё это в конечном итоге способствует повышению качества жизни миллионов людей по всему миру, которые занимаются нашим любимым видом спорта.

В связи с приближением следующего Конгресса ФИФА Аргентинская футбольная ассоциация, которую я имею честь возглавлять, твёрдо убеждена и подтверждает, что дальнейший путь заключается в продолжении работы под Вашим руководством, чтобы и дальше развивать футбол, делая его ещё более совершенным и инклюзивным», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее ФИФА принесла извинения за планы продать часть прав на чемпионат мира.