«Он соревновался даже во время ужина». Чичарито — о Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) поделился впечатлениями о форварде «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Когда ты впервые оказался в одной раздевалке с Криштиану Роналду, каким было твоё первое впечатление? Каким он был на том этапе своей карьеры?

– Это было невероятно. До этого я много разговаривал с тобой и с другими ребятами по команде о Криштиану, о том, каким он был в «Манчестер Юнайтед». Мне рассказывали множество историй, а потом мне выпала честь стать его партнёром по команде. И, знаешь, те истории, что вы мне рассказывали, оказались правдой.

Он соревновался даже во время ужина. Но эта соревновательность не имеет ничего общего с высокомерием. Дело не в том, что он хочет доказать, что лучше тебя. Просто, как мне кажется, внутри него есть какой-то внутренний переключатель. Думаю, то же самое есть и у многих футболистов: у нас нет режима «включено» и «выключено». Ты всегда находишься в режиме «включено».

Чтобы стать лучшим из лучших, нужно быть лучшим из лучших каждую секунду каждого дня. Только так можно выдержать давление, которое возникает, когда ты лучший.

Но, честно говоря, у меня осталось очень много хороших историй о нём именно как о человеке. Ты ведь тоже меня хорошо знаешь. Я не говорю, что работал так же усердно, как Криштиану Роналду. Дело не в этом. Но я всегда был тем, кто приходил раньше остальных, чтобы пройти процедуры или позаниматься в тренажёрном зале.

И если после тренировки нужно было дополнительно поработать в зале или сделать что-то ещё, я всегда это делал. Ты сам видел это своими глазами. Поэтому у меня была возможность проводить с ним время один на один. И наедине он не был каким-то другим человеком, – сказал Чичарито в подкасте Рио Фердинанда.

Криштиану Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы 2016 года, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных команд, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Также Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча».