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Скоулз заявил, что футбол сложнее тенниса. Его вызвали на теннисный матч

Скоулз заявил, что футбол сложнее тенниса. Его вызвали на теннисный матч
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Экс первая ракетка Великобритании Грег Руседски вызвал бывшего хавбека «МЮ» Пола Скоулза на теннисный матч, сообщает talkSPORT.

Ранее Скоулз заявил, что футбол гораздо сложнее тенниса.

Руседски категорически не согласился с мнением Скоулза.

«Нельзя сравнивать футбол и теннис. Тут вообще нет никаких сомнений. Я слышал, как Пол Скоулз говорил: «О, футбол намного тяжелее тенниса». Более нелепой чепухи я в жизни не слышал. Давай, Скоулзи, сыграем в теннис и посмотрим, сколько ты продержишься. Постоянно менять направление движения, и при этом замен нет.

Если говорить о физических нагрузках, теннис гораздо требовательнее. Добавьте к этому постоянные перелёты, участие в турнирах, необходимость самостоятельно содержать и оплачивать свою команду. Есть ещё множество факторов, которые делают теннис гораздо более сложным видом спорта», – сказал Руседски в подкасте Off Court.

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