Скоулз заявил, что футбол сложнее тенниса. Его вызвали на теннисный матч

Экс первая ракетка Великобритании Грег Руседски вызвал бывшего хавбека «МЮ» Пола Скоулза на теннисный матч, сообщает talkSPORT.

Ранее Скоулз заявил, что футбол гораздо сложнее тенниса.

Руседски категорически не согласился с мнением Скоулза.

«Нельзя сравнивать футбол и теннис. Тут вообще нет никаких сомнений. Я слышал, как Пол Скоулз говорил: «О, футбол намного тяжелее тенниса». Более нелепой чепухи я в жизни не слышал. Давай, Скоулзи, сыграем в теннис и посмотрим, сколько ты продержишься. Постоянно менять направление движения, и при этом замен нет.

Если говорить о физических нагрузках, теннис гораздо требовательнее. Добавьте к этому постоянные перелёты, участие в турнирах, необходимость самостоятельно содержать и оплачивать свою команду. Есть ещё множество факторов, которые делают теннис гораздо более сложным видом спорта», – сказал Руседски в подкасте Off Court.