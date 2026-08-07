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Тетрадзе получил месячную дисквалификацию за инцидент в матче с «КАМАЗом»

Тетрадзе получил месячную дисквалификацию за инцидент в матче с «КАМАЗом»
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Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам встречи с «КАМАЗом» в рамках Лиги PARI. Специалист не сможет выполнять свои обязанности в течение месяца.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
03 августа 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Якуев – 60'     1:1 Богданец – 90+3'    
Удаления: Юсупов – 45+1' / нет

Тетрадзе был дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча с учётом ранее имевшегося рецидива. Кроме того, тренер получил штраф в размере 5 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Его помощник Фёдор Щербаченко также понёс наказание — две игры дисквалификации и аналогичный штраф.

Оба специалиста были удалены в концовке первого тайма матча 4-го тура Первой лиги, который завершился ничьей со счётом 1:1. Теперь «Уфе» предстоит проводить ближайшие встречи без присутствия своего главного тренера на скамейке.

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