Тетрадзе получил месячную дисквалификацию за инцидент в матче с «КАМАЗом»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе получил наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам встречи с «КАМАЗом» в рамках Лиги PARI. Специалист не сможет выполнять свои обязанности в течение месяца.

Тетрадзе был дисквалифицирован за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча с учётом ранее имевшегося рецидива. Кроме того, тренер получил штраф в размере 5 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Его помощник Фёдор Щербаченко также понёс наказание — две игры дисквалификации и аналогичный штраф.

Оба специалиста были удалены в концовке первого тайма матча 4-го тура Первой лиги, который завершился ничьей со счётом 1:1. Теперь «Уфе» предстоит проводить ближайшие встречи без присутствия своего главного тренера на скамейке.