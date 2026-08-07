«Братик мой». Глушаков рассказал, за какую сумму готов продать футболку Месси

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, за сколько бы продал футболку нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

– Я видел, что ты готов был расстаться с майкой Месси.

– Да не, ты чего? Я просто удочку закинул. Хотел узнать цену, подогрел её.

– А если тебе Баста скажет: «Отдай мне футболку за 50 млн»?

– За 50 млн я могу подумать. Это уже поближе. Люди писали, что готовы купить за 6-8 млн. Я хотя бы прощупал.

И это всё-таки не просто футболка, купленная в магазине, а прямо с игры. Мы с ним обнялись. Братик мой Месси, – сказал Глушаков в подкасте Германа Эль Класико.

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в Москве в 2017 году.