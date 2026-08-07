«Моуринью в шоке». Стали известны все подробности сорвавшегося трансфера Родри в «Реал»

Журналист Серхио Валентин высказался о причинах срыва перехода полузащитника «Манчестер Сити» Родри в мадридский «Реал».

«Реал» – это трансатлантический лайнер, но с серьёзными трещинами в управлении. Сделка была практически завершена: Родри был согласен на переход на 100%, и почти все условия были согласованы с «Манчестер Сити».

Затем в процесс вмешивается Хуни Калафат (главный скаут «Реала». — Прим. «Чемпионата») и говорит Флорентино Пересу, что цену можно снизить. Флорентино прислушивается к нему, и переговоры по сделке приостанавливаются.

Родри сообщают, что «Реал» попытается сбить цену в переговорах с «Сити», но «Манчестер Сити» отвечает отказом. После этого английский клуб начинает активно предлагать Родри другим командам на трансферном рынке. Сам Родри заявляет, что хочет перейти только в «Реал», а Флорентино занимает жёсткую позицию: либо цена снижается, либо трансфера не будет.

В итоге Родри устал ждать. Жорже Мендеш рассказал обо всём Жозе Моуринью, и тот был в полном шоке.

Четыре дня назад в дело вступил Деку и провёл разговор с Родри. Также с ним общались Ханс-Дитер Флик и несколько партнёров Родри по сборной Испании, которые сейчас выступают за «Барселону». «Манчестер Сити» добился того, что появился ещё один клуб, готовый побороться за Родри, причём сам футболист заинтересовался этим вариантом.

Теперь «Реалу», который пытался удешевить сделку, придется заплатить больше, потому что у него появился серьёзный конкурент – «Барселона». У «Реала» всё было просто, и сделка по Родри была далеко продвинута. Теперь это уже не так. Теперь мадридцам придётся не только платить больше, но и заново убеждать Родри, хотя раньше он уже был полностью на их стороне.

Напомню, что именно я первым сообщил о смене позиции «Реала» по Родри. И так же сейчас говорю вам, что в «Реале» уже довольно давно очень плохо работают в вопросах планирования, переговоров и трансферной политики.

Моуринью находится в полном шоке и недоумении. Он очень хочет получить центрального полузащитника», – написал Валентин в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Родри дал согласие на переход в «Барселону».