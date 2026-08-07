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Ева Олид возглавила «Юнайтед»

Ева Олид возглавила «Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Евы Олид главным тренером женской команды, об этом сообщает официальный сайт клуба.

40-летняя Олид подписала контракт до июня 2028 года с возможностью пролонгации ещё на 12 месяцев. Олид заменила на этом посту Марка Скиннера, который покинул свой пост за месяц до начала нового сезона Суперлиги.

Ева Олид

Ева Олид

Фото: из соцсетей «Манчестер Юнайтед»

Назначение Олид, по словам клуба, «знаменует начало новой захватывающей эры для женской команды «Манчестер Юнайтед», поскольку коллектив приступает к реализации стратегии долгосрочного устойчивого роста и успеха».

Олид присоединилась к «Юнайтед» после работы с женской командой «Хартс». Она подняла женскую команду из второго дивизиона Шотландии и завоевала титул женской Премьер-лиги Шотландии в мае.

Ева Олид

Ева Олид

Фото: из соцсетей «Манчестер Юнайтед»

За свои достижения Олид получила награды как лучший тренер женской Премьер-лиги Шотландии и как лучший тренер года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

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