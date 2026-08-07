Английский арбитр Энтони Тейлор, завершивший карьеру в июле, получил работу в Турции

Бывший английский арбитр Энтони Тейлор, завершивший карьеру в июле, назначен директором элитного судейского корпуса Федерации футбола Турции (TFF), сообщает Daily Mail.

По информации источника, 47-летний специалист на новом посту будет отвечать за стратегическое и техническое развитие турецких арбитров, за совершенствование системы судейства в соответствии со стандартами УЕФА и ФИФА, а также за подготовку образовательных программ и развитие процессов анализа матчей.

В послужном списке Тейлора 433 матча в английской Премьер-лиге, а также ряд международных игр как на клубном уровне, так и среди сборных. В общей сложности Тейлор отработал на 831 игре, его последним матчем стала встреча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Португалии и Испании (0:1).