74-летний Мартин О’Нил был госпитализирован

Главный тренер «Селтика» Мартин О'Нил находится в больнице после проведения небольшой медицинской процедуры, об этом сообщает официальный сайт клуба.

В официальном заявлении команда поблагодарила болельщиков за поддержку и добрые пожелания в адрес тренера. Представители «Селтика» подтвердили факт госпитализации Мартина О'Нила, но не раскрыли детали произошедшего. Клуб ожидает, что 74-летний специалист вернётся к работе в ближайшие пару суток.

Мартин О’Нил был официально утверждён на пост главного тренера «Селтика» в начале июня. Контракт с 74-летним наставником подписан по схеме «1+1». В прошлом сезоне О’Нил дважды возвращался в шотландский клуб в качестве кризисного тренера и в итоге привёл команду к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок Шотландии.

В понедельник О'Нил руководил командой с бровки в победном матче против «Данди» (1:0) в стартовом туре чемпионата Шотландии.