Агент Родри подтвердил, что игрок выбрал «Барселону», а не «Реал»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Пабло Баркеро сообщил, что игрок лично уведомил мадридский клуб о своем решении перейти в «Барселону».

«Из уважения к «Реалу», который вёл себя безупречно, Родри сообщил клубу, что принял решение перейти в «Барселону», — приводит слова Баркеро El Larguero.

Ранее издание Cadena Ser также сообщило, что Родри дал согласие на переход в «Барселону». Затем журналист Серхио Валентин сообщил все подробности сорвавшегося трансфера Родри в «Реал».

Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он перешёл в английскую команду из мадридского «Атлетико» за € 70 млн. Соглашение игрока с клубом истекает летом 2027 года. Полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года. В финале турнира сборная Испании одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 д. вр.