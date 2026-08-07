Тренер «Бордо» продлил контракт с клубом в июле. И был уволен в августе

«Бордо» на своём официальном сайте объявил об уходе Рио Мавуба с поста главного тренера команды.

«Бордо» искренне благодарит Рио за его преданность делу и вклад в развитие клуба — как в работе с академией, так и во главе первой команды. Клуб также отмечает его профессионализм и глубокую привязанность к «Бордо», — говорится в пресс-релизе.

42-летний экс-игрок сборной Франции возглавил команду в апреле, а в начале июля продлил контракт с командой до 2027 года. Это был его первый тренерский опыт.

Арно Кормье назначен исполняющим обязанности главного тренера. Клуб ведёт поиски нового главного тренера.

Ранее стало известно, что Бордо» лишился профессионального статуса из‑за нехватки средств, а клубу грозит банкротство. На этой неделе было объявлено о покупке «Бордо» инвестиционным фондом Sparta Capital. Однако сделка будет оформлена только в случае, если клубу удастся оспорить лишение статуса.